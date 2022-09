Anuncian Deadpool 3 con Ryan Reynolds... ¡y Wolverine de Hugh Jackman!

Hugh Jackman regresará como Wolverine en Deadpool 3, anunció Ryan Reynolds en sus redes sociales el martes por la tarde.

"Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido la D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la próxima película de Deadpool durante mucho tiempo", dice Reynolds en el video, haciendo referencia a la Expo D23 a principios de septiembre.

Agregó: "La primera aparición en el MCU obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado".

Luego de hablar sobre lo que será el regreso de Deadpool, Reynolds hizo una inesperada pregunta: "Oye, Hugh, ¿quieres jugar a Wolverine una vez más?", mientras éste caminaba por el fondo.

“Sí, claro, Ryan”, responde Jackman. El video termina con I Will Always Love You de Whitney Houston, subtitulado como I will always love Hugh.

Por supuesto que el anuncio generó cientos de reacciones en las redes sociales, pues para nadie es un secreto que el personaje de Deadpool se ha referido a Wolverine en sus películas a manera de mofa.

La esperada película que debuta en Marvel llegará a las salas de cine mundiales el próximo 6 de septiembre de 2024.

Shawn Levy dirigirá esta tercera entrega de Deadpool, mientras que los guionistas de las primeras entregas Rhett Reese y Paul Wernick también se unen al equipo.

Reese confirmó previamente que Deadpool 3 seguirá siendo de clasificación R , incluso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Las películas de Deadpool han sido taquilleras, cada una con ingresos de más de $780 millones en todo el mundo.

Las dos primeras películas de 2016 y 2018, respectivamente, fueron estrenadas por 20th Century Fox antes de que Disney adquiriera el estudio.

