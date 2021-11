Asesinaron a tiros en Memphis al rapero estadounidense Young Dolph

El rapero estadounidense Young Dolph fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles en una panadería de la ciudad de Memphis (Tennessee, EE.UU.), confirmaron fuentes policiales a la cadena Fox.

Según detalló Maurice Hill, propietario del negocio en donde ocurrió el tiroteo, el artista habría entrado al establecimiento para comprar galletas, cuando un sujeto se le acercó y le disparó.

Young Dolph, cuyo nombre real es Adolph Robert Thornton, era reconocido y apreciado por la comunidad de Memphis, su ciudad natal, por apoyar y participar en una serie de actividades en favor de la población menos favorecida.

Huge scene at Joy&Airways after multiple agencies have confirmed rapper @YoungDolph was shot and killed earlier today. Lots of emotion as the crowd keeps growing. @FOX13Memphis pic.twitter.com/BU50LA3aeT

— Mandy Hrach (@FOX13Mandy) November 17, 2021