Así fue el incidente viral de Bad Bunny con una bailarina en pleno concierto del que todos hablan

El cantante Bad Bunny volvió a hacerse viral durante su gira «Most Wanted Tour», pero esta vez debido a un percance con una bailarina. El mencionado incidente sucedió durante una presentación en su natal Puerto Rico y quedó grabado por un seguidor del público.

Mientras interpretaba una de sus canciones y bailaba junto a una de sus bailarinas, el pantalón de Bad Bunny quedó enganchado a la media de ella. El momento, aunque no pasó a mayores, ha generado una avalancha de comentarios, bromas y especulaciones.

Las imágenes muestran cómo ambos artistas intentan, entre risas y desconcierto, liberarse del percance sin interrumpir el espectáculo. La reacción espontánea y divertida de Bad Bunny y la bailarina se ganó la simpatía del público, que aplaudió su profesionalismo y capacidad para improvisar.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales señalaron que El Conejo Malo no se preocupó por la integridad de la bailarina. Luego de que lograron separarse, el artista siguió cantando como si nada mientras los bailarines salieron rápidamente del escenario.

Pequeño incidente de Bad Bunny y su bailarina anoche en su concierto en Puerto Rico. 😂 pic.twitter.com/z49DnZO2e1 — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) June 8, 2024

A pesar de esto, la gira «Most Wanted Tour» de Bad Bunny ha sido un éxito rotundo, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes y populares de la actualidad.

No obstante, todo parece indicar que con este concierto el cantante cerró su tour y no volverá a subir a los escenarios por una larga temporada. Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha de algún otro show para «Most Wanted Tour».