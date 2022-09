Así fue la décima edición de los Premios Pepsi Music en el Teresa Carreño

Pepsi-Cola Venezuela celebró en grande este miércoles la décima edición de los Premios Pepsi Music.

A casa llena, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, se premió a casi 80 artistas venezolanos en distintas categorías y 22 géneros musicales.

Servando y Florentino recibieron 4 esferas en las categorías Artista de la década, Tema décima edición, Concierto digital del año y Tema pop del año por su canción Te encontré.

Lasso también se alzó con 4 premios; entre ellos Artista décima edición y Disco del año por su placa Cuatro estaciones.

El premio Pepsi Music al Video décima edición lo recibió Jerry Di; el de Artista femenina, Daniela Barranco; Artista refrescante, Reggi el Auténtico; y el publicó votó para premiar a 3AM, como Artista revelación.

La noche de este miércoles 21 de septiembre, las pantallas de Televen comenzaron a transmitir la recta final de la premiación en la Gala Televisada.

El emocionante show, lleno de pirotecnia y distintas coreografías, tuvo un gran despliegue digital y televisivo que fue tendencia en Twitter y otras redes sociales durante la tarde y noche.

10 shows en vivo pusieron la música durante el programa: Jerry Di, Lasso, La Dimensión Latina, Corina Smith, Big Soto y La Vida Bohème, además de un emotivo momento con la música venezolana de Annaé Torrealba, Reynaldo Armas, Luis Silva y Rummy Olivo.

La apertura estuvo a cargo de Sinfonía Desordenada (Horacio Blanco, Elisa Vega y la Sinfónica Ayacucho) mientras que Piso 21 fue el artista internacional invitado.

Servando y Florentino cerraron el show de los Pepsi Music con una gran presentación en la que repasaron su gira internacional actual.

Por quinto año consecutivo, como animadores de la transmisión televisada estuvieron La Vero Gómez y Manuel Silva.

Entre los invitados especiales que entregaron premios y presentaron las actuaciones de la noche estuvieron Caramelos de Cianuro, Christian McGaffney, María Gabriela de Faría, Desorden Público, Guaco, Juan Miguel, Kiara, las Chicas Polar Aigil Gómez, Adriana Marval y Kemberling Rivas, Los Amigos Invisibles, Luis Gerónimo Abreu, Manuel Silva, Motherflowers y Valentina Quintero, entre otros.

El premio Artista de la década, otorgado a Servando y Florentino, fue entregado por Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, quien agradeció al Teatro Teresa Carreño por representar un espacio cultural que permitió rendir tributo a la música hecha en Venezuela.

Valentina Quintero entregó el premio Artista décima edición de los Pepsi Music, que recayó en Lasso.

Los fanáticos de la música se conectaron a la transmisión de la Alfombra Azul desde el canal de YouTube de Pepsi Venezuela, bajo la conducción de Valeria Valle y Oscar Martínez, quiénes entrevistaron a los ganadores de distintas categorías que se premiaron en ese espacio del evento, mientras resaltaron el estilo glam & rock que los artistas lucieron.

LOS MÁS PREMIADOS DE LOS PEPSI MUSIC 2022

Además de Servando y Florentino y de Lasso, que lograron 4 esferas Pepsi Music, respectivamente, la cantante Corina Smith alcanzó cuatro reconocimientos, como Tema y video de reggaetón por su canción GPS junto a Noriel, también Tema y Artista urbano del año por A Veces, con Arcángel.

Anakena consiguió tres premios Pepsi Music como Artista música alternativa y Tema y video del año por su canción No hay peligro.

Con la misma cantidad de esferas, Akapellah celebró por su Video trap por Amor, Artista hip hop del año y Tema hip hop por su colaboración junto a Motherflowers, No me quiero bañar.

Alex Martínez recibió 3 esferas como Artista música del mundo y Video y tema música del mundo por Nothing else matters by Metallica (versión joropo rock).

La Vida Boheme logró el premio como Artista rock del año y los fanáticos de la música también escogieron a Manos arriba como tema ganador de la categoría Rock.

Por su parte, Guaco la superbanda de Venezuela ganó Artista fusión tropical y Tema fusión tropical por Te llevo conmigo.

