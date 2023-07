«Atrévanse y los mato”: La dura advertencia de Adele a sus fanáticos tras reto viral de lanzar teléfonos a artistas

La cantante británica Adele criticó durante un concierto el nuevo reto viral de lanzar teléfonos a los artistas en el escenario. En tal sentido, pidió a sus fanáticos que no se atrevieran a arrojarle algo mientras hace su espectáculo.

Adele habló sobre la última moda que se ha extendido entre algunos fanáticos que acuden a los conciertos. En pleno show, la cantante británica amenazó a quienes tuvieran la idea de seguir este reto viral.

“¿Se han dado cuenta de que hay gente que va a los conciertos y se olvida de las jodid#s reglas de comportamiento y tira objetos al escenario? ¿Los habéis visto?“, dijo Adele en uno de sus espectáculos más recientes.

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

“Atrévanse a lanzarme algo y es que os mato jod*r”, dijo Adele antes de lanzar una camisa a su público. “Dejen de lanzar cosas al artista cuando pueden disparar cosas a la gente”, acotó entre carcajadas.

Está claro que el pronunciamiento de Adele fue en tono de broma y no estaba amenazando a su público. Sin embargo, sí dejó un claro mensaje a las personas que consideran seriamente arrojar objetos al escenario.

En tal sentido, Adele sostuvo que los fanáticos deben tener un comportamiento correcto en los conciertos y permitir a los artistas desenvolverse en el escenario. Así pues, evitan dañar a los cantantes o al mismo público.

Las palabras de Adele se dieron apenas semanas después de un polémico incidente en un concierto de Bebe Rexha en Nueva York. Una persona del público lanzó su teléfono y golpeó el rostro de la artista, provocando una severa herida.

