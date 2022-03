Banda Morat se pronunció sobre altercado con arma en pleno concierto de Caracas

La banda colombiana Morat rechazó este domingo, 27 de marzo, los hechos violentos ocurridos durante su concierto en Caracas, cuando una persona ingresó con un arma de fuego al espectáculo.

"Nos acabamos de enterar de que alguien entró a uno de nuestros conciertos con un arma. Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Siempre haremos todo lo posible para que nuestros conciertos sean un espacio seguro y nuestra música un motivo de unión. Hasta donde sabemos la policía ya tomó cartas en el asunto", indicó la agrupación.

Sin embargo, Morat aseguró que a pesar de estos lamentables hechos no van a dejar que eso empañe el recuerdo de tocar en Venezuela por primera vez. "La pasamos increíble. ¡Gracias por recibirnos, Venezuela!", dijo en su cuenta en Twitter.

¿PERO QUÉ PASÓ EN EL CONCIERTO DE MORAT?

Una tuitera llamada Victoria denunció que una mujer con un arma agredió a su pareja y amigos durante el concierto de Morat que se realizó en el estacionamiento de un reconocido centro comercial de Caracas.

"Asistí al concierto de Morat, disfruté y canté con mis amigos hasta quedar afónica y todo parecía increíble y proyectarse como el mejor día de mi vida. Yo tenía un lindo a cartel en la que le pedí una baqueta a @gnrlmvm. Él vio el cartel y lo lanzó, empezó un forcejeo entre la fila de adelante, mi novio y el novio de mi amiga, en eso mi amiga le grita a su novio: 'Suéltalo no vale la pena' y en eso la escolta de las mujeres que estaban adelante sacó una pistola en un concierto y le apuntó directamente a mi novio en la cabeza", contó.

Además, expresó que durante el forcejeo ella recibió un golpe en la cara, su novio dos mordiscos, mientras su amigo un cachazo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE CASÓ? LAS FOTOS DE DEYNA CASTELLANOS DE LAS QUE TODOS HABLAN

"A todas estas evidentemente nadie hizo absolutamente nada. Nos mandaron a buscar a la policía y no había obviamente. No es justo que te exijan que no entres ni siquiera con un powerbank y adentro haya alguien con una pistola. Estoy sumamente decepcionada, con la moral por el piso y con la sensación de que nada bueno puede pasar en este país. La que debió haber sido la mejor noche de mi vida terminó siendo una mier..", manifestó.

La joven señaló que la productora del espectáculo se puso en contacto con ella y le comentó que "están haciendo todo lo posible para solucionar la situación y atacarla como un hecho aislado que no empañe los shows que se hicieron".