Ben Affleck rompió el silencio tras la primera entrevista de J-Lo luego de la separación

El actor Ben Affleck rompió el silencio después que Jennifer López se refiriera al fin de la relación, aunque no directamente, al hablar a mediados de semana de su nuevo álbum musical inspirado en su ahora antiguo amorío.

Después de esa charla, Affleck comenzó a ser el foco de atención por lo que pudiera decir al respecto. Según el DailyMail, el intérprete de ‘Batman’ desconocía lo que J-Lo iba a hablar en una entrevista. Sin embargo, no estuvo del todo sorprendido de que decidiera hacerlo.

«Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones», deslizó una fuente a ese medio.

«A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará», acotó el informante, al exponer una cierta resignación del actor. «Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a alejarse de ella», sumó.

PERO TAMBIÉN ES COMPRENSIVO CON LA SITUACIÓN

A pesar de ello, Ben Affleck también es comprensivo sobre la forma de Jennifer López de tratar con la separación. Esto incluye desahogarse públicamente. En vista de ello, la fuente relata que el actor «está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso». Asimismo, es consciente de que «siempre ha sido de las que habla» sobre su vida personal.

«Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo», pronunció No obstante, pese a que Affleck no tendría problema con eso, «le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación».

A mediados de semana, López habló sobre su situación actual en el programa Interview Magazine, del comediante Nikki Glaser. Aunque no mencionó directamente a Affleck, habló sobre el álbum This Is Me… Now, inspirado en su romance con el actor.

«Con ‘This Is Me… Now’, me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy… y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara», narró la actriz.

Después de conceder esa entrevista, a Affleck se le vio en Los Ángeles, pero, más allá de la creencia de muchos, lucía tranquilo y relajado.