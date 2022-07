¡Boda real en Jordania! Princesa se casará con un venezolano

La Casa Real Jordana estará pronto de fiesta, puesto que la princesa Imán de Jordania, hija de Abdalá II y Rania, se casará con el venezolano Jameel Alexander Thermiotis, de ascendencia griega, pero nacido en Caracas.

Esta semana se pudo conocer que Thermiotis le pidió la mano a la princesa Imán, según informó la misma Casa Real. Sin embargo, la institución no detalló la fecha o el lugar de la celebración, ya que solo publicó un breve comunicado.

Los Reyes de Jordania estuvieron presentes en el acto íntimo en el que Thermiotis pidió la mano de la princesa Imán. Asimismo estuvieron presentes el príncipe heredero Al Hussein, el príncipe Hasehm y la princesa Salma, además de miembros de la familia del novio.

La familia publicó una preciosa imagen de la princesa con un vestido blanco, junto a Thermiotis, de 28 años, quien estaba con un traje. Asimismo, ambos están sonrientes y no podían esconder la felicidad por la emotividad del momento.

RECIBIERON A THERMIOTIS EN LA FAMILIA REAL

Thermiotis fue recibido por la familia real jordana, aunque todavía no se conocen detalles de cuándo será la boda. Sin embargo, tras el visto bueno del rey Abdalá II, es un hecho que la pareja comenzará a planificar el matrimonio real.

"Felicidades a mi querida Imán; tu sonrisa siempre ha sido un regalo de amor desde el día en el que naciste. Os deseo a ti y a Jameel una vida llena de amor y risas", escribía la reina Rania de Jordania en su Instagram.

La revista Vanitatis especuló que Jameel tuvo que convertirse al islam para poder casarse con la princesa jordana. Por tanto, tuvo que cambiar su nombre, el cual era originalmente Jimmy Alexander.

Medios especializados indicaron que la pareja se conoció en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos. No obstante, no era público que la princesa tuviera novio, pero eso no impidió que tuvieran tres años de relación antes de decidir casarse.

Thermiotis vive en Nueva York y trabaja como socio director en una empresa de capital de riesgo. Por su parte, su familia es conocida en Caracas porque dirigieron la franquicia Dior en Venezuela.