Boris Izaguirre respondió a venezolanas que dicen que españoles huelen mal: «De que te sirve el buen olor si te tienes que marchar de tu país»

El presentador de televisión Boris Izaguirre se pronunció esta semana sobre el polémico video viral de jóvenes venezolanas que dijeron que los españoles huelen mal y le envió un mensaje a las dos migrantes.

Izaguirre respondió a las jóvenes en el popular programa nocturno La Resistencia y se tomó con humor el video. “Lo peor que puede existir en la humanidad es ser pija (sifrina) y de un país tercermundista como Venezuela”, dijo.

“Tenemos buen olor, pero de qué te sirve tener buen olor si en realidad te tienes que marchar de ese país para conseguir las cosas que te interesan en la vida”, aseveró Izaguirre en la entrevista.

🎻 No hay que tener miedo al sobaco. Stop sobacofobia. Lo de alternativa a la entrepierna no lo veo, @Borisizaguirre pic.twitter.com/cHDctmmwEP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 28, 2023

Para la personalidad, no sirve de nada tener un buen olor si se debe migrar del país por la crisis económica. En ese sentido, recomendó a las jóvenes ver las opciones positivas que les ofrece vivir en España.

IZAGUIRRE: PIENSA EN LO QUE TIENES

Boris Izaguirre afirmó que, efectivamente, los venezolanos buscan estar “prístinos”, a pesar de los problemas de abastecimiento de agua. “Tenemos buen olor, pero tenemos un desastre de país”, acotó el también actor.

“¿Por qué no pensar en esas cosas que no te gustan de España? ¿Por qué no piensas en las cosas que tienes en España y no tienes en Venezuela?. Una democracia consolidada, que personas homosexuales se puedan casar, muchísimas cosas más”, añadió Izaguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INDIGNANTE VIDEO DE XENOFOBIA A VENEZOLANA EN ESPAÑA, MUJERES EBRIAS LA ATACARON TRAS CHOCARLE EL CARRO

La polémica crítica de dos venezolanas a España que incendia las redes: "La gente huele horrible" pic.twitter.com/oZd83qWLHy — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 26, 2023

El video al que se refirió Izaguirre se viralizó esta semana, puesto que las jóvenes comentaban aspectos que no les gustaban de España. “La gente huele horrible”, aseguró una de ellas en TikTok.