Britney Spears anunció con "profunda tristeza" que perdió al bebé que esperaba

La cantante Britney Spears reveló en su cuenta de Instagram que perdió el bebé que esperaba junto a su pareja Sam Asghari.

"Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso durante el embarazo", dijo en la red social.

La intérprete de Baby one more time señaló que "esto es devastador para cualquier padre”.

En el comunicado subido en las redes sociales tanto Spears como su esposo consideraron que lo mejor era esperar más tiempo antes de anunciarlo.

"Pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia”, escribieron.

Los futuros esposos pidieron a la opinión pública que respete su privacidad y dejaron en claro que se sienten agradecidos por el apoyo de sus fans.

VIDA DE BRITNEY SPEARS

Britney Spears y Sam Asghari, que se conocieron en 2016, aseguraron que "seguirán intentando ampliar su hermosa familia".

La cantante estadounidense tiene dos hijos, Sean y Jayden, con su ex marido Kevin Federline.

Sam Asghari, al que la cantante le gusta llamar "marido", había celebrado el anuncio del embarazo en otro post.

"La paternidad es algo que siempre he esperado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que tendré nunca", dijo.

El comunicado subido por Britney Spears en su cuenta de Instagram