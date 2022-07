¿Britney Spears de vuelta a la industria musicaL? Esto es lo que se sabe +DETALLES

A pocos meses de ponerle fin a su tutela, Britney Spears continúa en el centro de atención y en esta ocasión por su posible presentación en el Super Bowl 2023.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, la cantante estaría más que dispuesta a presentarse en el medio tiempo de la National Football League (NFL) luego de culminar sus procesos legales.

Aunque todo se trata de un rumor, el portal Insider destacó que Spears estaría en conversaciones para liderar el show junto a otras invitadas como Iggy Azalea y Madonna, siendo ésta última una de las condiciones para su presentación.

¿ESTÁ DE VUELTA? BRITNEY SPEARS PODRÍA ACTUAR EN EL SUPERBOWL 2023 BAJO ESTAS CONDICIONES

Todavía faltan algunos meses para que la organización divulgue los nombres de artistas que participarán en el torneo. Sin embargo, el aparente retorno de la princesa del pop entusiasmó a sus fanáticos en redes sociales.

¿Por fin se hará realidad el sueño de muchos? ¿Ver a Britney Spears en el Super Bowl? De ser esto cierto y que Britney quiere a Madonna e Iggy Azalea, es sin duda de las mejores decisiones que ha habría tomado... ¡Estoy gritando por dentro!. 😫😭💛 https://t.co/EYOEIum5p5 — ⚪ (@VicMontejoo) July 3, 2022

Esta no sería la primera vez que Britney se presenta en el Super Bowl, ya que en 2001 cautivó a todos en el show organizado por MTV, junto a otros artistas como Aerosmith, N Sync, Mary J. Bligue y Nelly.

En caso de firmarse un contrato entre Britney Spears y la NFL, podríamos escuchar temas conocidos mundialmente como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again y Womanizer, reseñó Publimetro.

Mientras continúan las negociaciones, la intérprete de 40 años confirmó semanas atrás el lanzamiento de su libro biográfico. Una publicación donde contará varios aspectos de su vida personal, incluyendo el abuso y control, así como los retos que enfrentó en su carrera como estrella del pop.

La cantante señaló que además desea enfocarse en su vida privada. Hace menos de un mes contrajo matrimonio con el modelo y actor, Sam Asghari, en una ceremonia exclusiva a la que asistieron amigos cercanos como Paris Hilton, Selena Gómez, Madonna y Drew Barrymore.