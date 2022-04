¿Britney Spears embarazada? El mensaje de la artista que confundió a sus fans

La cantante Britney Spears anunció este lunes, 11 de abril, que está embarazada de su novio Sam Asghari. De tal forma, la bailarina de 40 años espera su tercer hijo y el primero con su actual pareja, con quien tiene más de cinco años juntos.

Fue la misma Spears quien se encargó de confirmar a todos sus fanáticos la sorpresiva noticia. Al respecto, la cantante relató que comenzó a perder peso durante un viaje a Hawái, de manera que se hizo una prueba de embarazo.

“Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más”, dijo Spears.

Asimismo, Spears pidió a los medios de comunicación privacidad durante esta nueva etapa de su vida. “Obviamente, no saldré tanto”, explicó, puesto que o desea que le tomen fotografías durante su embarazo.

BRITNEY SPEARS SUFRIÓ DEPRESIÓN PERINATAL

La empresaria y compositora reveló que sus embarazos previos fueron sumamente complejos emocionalmente. En ese sentido, subrayó que sufrió de “depresión perinatal”, una experiencia que describió como “terrible”.

"En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto", acotó.

Algunos fanáticos se mostraron escépticos con las declaraciones de Spears, de manera que dudaron que realmente está embarazada. Sin embargo, muchos otros manifestaron su felicidad por la cantante, después de los difíciles años que vivió recientemente.

Spears tuvo dos hijos con el cantante Kevin Federline, de quien se separó en 2007 y con el que tiene una buena relación. La cantante se convirtió en madre por primera vez el 14 de octubre de 2005, cuando nació Sean, y, casi un año después, el 12 de octubre de 2006, llegó Jayden al mundo.

Las buenas noticias no paran para Britney, quien se libró en noviembre de la tutela de su padre, James Spears. Después de un largo y mediático proceso legal, la Corte Superior de Los Ángeles puso un punto y final a la medida, de manera que Spears recuperó su “libertad”.