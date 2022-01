Britney vs. Spears: Tensión familiar podría terminar en demanda contra su hermana

Britney Spears, envió una carta a su hermana menor, Jamie Lynn, donde le pide que pare de hablar de ella durante la promoción de su nuevo libro o tomará acciones legales.

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, envió el pasado martes, una carta legal de cese y desistimiento a la hermana pequeña de la cantante, pidiéndole que deje de utilizar su imagen para promocionar su autobiografía, titulada Things I Should Have Said.

"Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo", escribió Rosengart.

Asimismo, la carta continúa recordándole a Jemie, los abusos que Britney tuvo que soportar durante su tutela de 13 años, que fue establecida por su padre, Jamie Spears. "Tras haber estado durante trece años bajo una tutela que la despojó de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales, Britney ya no será intimidada por su padre, ni por nadie más".

También, se puede leer una advertencia sobre que algunas declaraciones pueden ser difamatorias y objeto de medidas legales. "Britney fue el sostén de la familia y también te apoyaba... Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio".

Rosengart también señaló en el comunicado de la famosa cantante que "recientemente declaraste que el libro 'no era sobre ella'. Ella te toma la palabra y, por lo tanto, te exigimos que dejes de hablar de Britney durante tu campaña promocional". El representante legal le informó que "si no lo haces o la difamas, Britney se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales que considere apropiadas".

BRITNEY SPEARS LE DEDICÓ UNAS PALABRAS A SU HERMANA EN SU INSTAGRAM

Hace poco, en una entrevista, Jamie Lynn Spears afirmó que Britney la había encerrado en una habitación "amenazándola con un cuchillo".

El pasado viernes, la intérprete de Gimme More publicó en las redes sociales un mensaje dirigido a su hermana, refiriéndose a su comentario en la entrevista, según informó Infobae.

"Jamie Lynn, te felicito, nena, Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo, ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así. Así que por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí", escribió Britney en Instagram.

“Ustedes me trataron como si yo fuera nada, y eso no es ni siquiera la mitad de todo lo que pasó. Estoy honestamente shockeada. ¡Papá ni siquiera está en la cárcel! ¡Vamos! Se supone que íbamos a apoyarnos mutuamente, pero lo que estás diciendo realmente me confunde. Lo único que sé es que te amo incondicionalmente; así que sigue adelante y di lo que quieras decir. ¡Es tan vulgar que una familia se pelee públicamente de este modo!”, expresó.

“Dices que me amas… Aunque tu lealtad continúa con la gente que más me lastimó. Creo que lo que más me entristece es que cuando todo esto me sucedió y yo te llamé desde ese lugar, te tomaste días en responder. Nunca pude hablar contigo. Podrías haberme enviado un texto días después. Yo estaba tan asustada… Te necesitaba. Mi familia, mi sangre. Necesitaba tu apoyo más que ninguna otra cosa”, le recordó la cantante a su hermana.