Bruce Willis delicado de salud: “Ha sido doloroso verlo deteriorarse”

El actor Bruce Willis se encuentra en un delicado estado de salud, según han informado fuentes cercanas a la familia. De acuerdo a estas versiones, el actor se ha deteriorado mucho por la afasia que padece.

La fuente charló con Radar Online y reveló que desde su retiro en marzo, Willis ha tenido un vertiginoso deterioro de su salud. En tal sentido, aclaró que cuenta con más dificultades para comunicarse por el padecimiento cerebral que sufre.

“Saben que no estará aquí para siempre. Así que están apreciando cada momento... Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás... Ha sido doloroso verlo deteriorarse”, expuso la fuente.

Asimismo, se pudo conocer que Willis tiene dificultades hasta para hablar con sus propias hijas. “Las chicas mayores extrañan al viejo Bruce, el que solía molestarlas por sus novios y les daba consejos no solicitados”, acotó.

DEMI MOORE CERCA DE WILLIS

Demi Moore, primera esposa del actor y con quien tuvo tres hijos, se ha mantenido muy cercana a la situación. Puesto que su salud se deterioró, la actriz ha buscado aprovechar al máximo el tiempo con Bruce Willis.

“Demi Moore ha estado en contacto constante con Bruce y Emma Heming, la está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”, añadió la fuente.

A comienzos de marzo, la familia confirmó que Bruce Willis se retiraba de la actuación por su diagnóstico de afasia, un trastorno del habla. “Está afectando sus habilidades cognitivas”, dijo una de las hijas del actor.