Bruce Willis reapareció en un emotivo video para celebrar su cumpleaños tras su diagnóstico de demencia

Demi Moore compartió un video en sus redes sociales que ha conmovido a muchos de sus seguidores. En el clip, se ve a la familia Willis celebrando el cumpleaños número 68 de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal y por lo que se tuvo que retirar de la actuación.

En las imágenes se puede ver a Emma Heming Willis, actual esposa de Bruce, y a sus hijas Rumer, Tallulah Belle, Evelyn Penn, Scout LaRue y Mabel Ray. La familia canta «cumpleaños feliz» mientras Bruce sopla las velas de su torta y bromea con sus hijas.

Estas son las primeras imágenes públicas de Bruce Willis desde que su familia anunció que se retiraba del cine por su enfermedad. Emma Heming Willis ha hecho un llamado a los periodistas para que mantengan la distancia cuando vean al actor en público y no le griten.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr

— Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023