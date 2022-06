¿BTS se separa? El anuncio de la banda que sorprendió a sus fans

Después de nueve años de carrera, los integrantes de la banda surcoreana BTS anunciaron que se tomarán un descanso para concentrarse en sus proyectos como solistas.

"No espero su total comprensión, pero espero que lo entiendan. Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas para regresar frente a ustedes con una faceta más madura. Por eso, espero que nos apoyen", indicó Jungkook.

Sin embargo, J-Hope negó que esto sea el fin del grupo para la tranquilidad de muchos de sus fanáticos que se sorprendieron con este anuncio.

"Pienso que es necesario separarnos un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo", expresó durante una cena transmitida por YouTube.

Por su parte, V confía que los seguidores de la banda los apoyen sin importar el camino que elijan. "Debido a que conocen nuestra sinceridad, creo que el 90 por ciento de nuestros fans nos apoyarían sin importar qué tipo de música o qué tipo de dirección tomemos", afirmó.

El que se mostró bastante afectado con el anuncio fue RM, quien no ocultó su tristeza y las lágrimas, pero aseguró que "han perdido la dirección".

"Después de lanzar los sencillos Butter & Permission to Dance, en este momento, hemos perdido nuestra dirección; y solo quiero tomarme un tiempo para pensar. Nunca sabemos cuánto tiempo estaremos juntos, pero espero que duremos mucho. E incluso si no podemos desempeñarnos/actuar tan bien como lo hacíamos en el pasado, siempre quiero ser RM de BTS", dijo.

