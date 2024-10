Cantante Rudy Márquez dejó un mensaje antes de morir: «He amado tanto que la felicidad me embarga»

El cantante y locutor venezolano Rudy Márquez murió este martes a los 81 años tras luchar contra el cáncer. Antes de fallecer, grabó un emotivo mensaje de despedida que fue publicado en sus redes sociales.

Un breve video de despedida fue publicado en la cuenta de Instagram de Márquez esta tarde. «Queridas amigas y amigos, es el momento en que debo despedirme de ustedes», apuntó el cantautor en el audio.

«Quiero decirle a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado que la felicidad que me embarga es simplemente y llanamente enorme. Vienen a mi mente cantidad de palabras que podría decir para ustedes», dijo.

Márquez, quien dijo que siempre amó a la banda británica The Beatles, dejó un mensaje final de uno de sus temas. «Les diría que, al final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas», acotó.

«Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción y en todos los corazones que toqué con cada nota musical», apuntó en la descripción.

MÁRQUEZ MURIÓ DE CÁNCER

La familia de Márquez publicó un comunicado aclarando que el cantante falleció en una clínica de Medellín, Colombia. Además, precisó que «libró una dura batalla contra el cáncer» de páncreas.

«En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida. A pesar de su partida física, estamos seguros de que su música seguirá vigente», agregó.

Márquez comenzó su carrera en 1959 y durante más de 50 años pasó por distintos géneros como rock, balada, bolero y música disco. Además, destacó como productor musical y llegó a animar un programa televisivo en los años 80.