Carlos Daniel Alvarado expresó su "afecto" a Maduro y no lo perdonaron: "Si no me quieren seguir, no pasa nada"

El actor Carlos Daniel Alvarado expresó en días pasados su "afecto y reconocimiento" a Nicolás Maduro y recibió duras críticas en las redes sociales.

Sus palabras de elogio fueron el resultado de su encuentro con el mandatario en la Feria del Libro de Venezuela (Filven).

Alvarado señaló en su cuenta de Instagram: "¡Mi afecto y reconocimiento al Presidente @nicolasmaduro por esta maravillosa velada en el Palacio Federal Legislativo, que en esta oportunidad se llena de arte y literatura! Orgulloso de estar al lado de tantos amigos, escritores e intelectuales! Cómo decía mi padre: El arte sana y salva! Este año se editaron 100 nuevos libros, algo que en lo particular me parece impresionante! Venezuela tierra de Gracia!".

Esto lo acompañó con una foto junto a Maduro, lo cual no fue perdonado por sus seguidores, quienes reaccionaron con duras críticas.

Enseguida recibió comentarios como: "Hasta aquí te acompañe, Chao"; "Bloqueadooo con razooon la hermanaaa jodeer con este chavista"; "1,2,3 al tiro te dejo de seguir", entre otros.

ALVARADO RESPONDIÓ Y CONFESÓ SER CHAVISTA

Lejos de amilanarse, Carlos Daniel, hermano de Daniela Alvarado e hijo del recordado artista zuliano Daniel Alvarado, no se quedó callado.

Más bien confesó ser chavista y que se sentía orgulloso de haberse encontrado con el "Presidente Maduro" y haberle entregado el libro dedicado a su papá.

"Los que me quieran seguir siguiendo gracias… Y los que no quieran, no me sigan, no pasa nada, yo no vivo de Instagram ni de los seguidores. Esto a mí no me quita el sueño" declaró Alvarado.

"¿Por qué la intolerancia política? ¿Yo no puedo hacer actor y ser de izquierda?", preguntó.

Destacó que Instagram no es la vida real y le da lo mismo lo que piensen de él.

