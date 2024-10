Carlos ‘Sibilino’ habló sobre escándalo que canceló concierto de 3 Dueños: esto dijo

El rapero Carlos Madera, mejor conocido como Sibilino, habló este viernes tras la exclusión del grupo 3 Dueños del Cusica Fest y aseguró que no se encuentra acusado de violencia física o abuso sexual contra su expareja.

Madera publicó varias historias en su cuenta de Instagram y dijo que era víctima de una «ola de odio». Además, criticó a la prensa y los acusó de estar «hablando sin base y sin saber la información real».

«Yo no estoy acusado de violencia física ni de abuso sexual. Es completamente falso. Estoy acusado de violencia psicológica. Esa es la acusación que tengo en el tribunal», dijo Madera, quien afirmó que todo se «va a esclarecer ante la justicia»

El rapero confirmó que se encuentra fuera del país, pero sostuvo que se ha presentado ante las autoridades. «Desde que comenzaron las audiencias, ahí he estado yo, en todas las audiencias. Nunca he faltado. Ahora me ausenté por el tema de mi familia», acotó.

«NO ESTOY PRÓFUGO»

Madera, quien está viviendo fuera del país, afirmó que la boleta de «búsqueda y localización» en su contra es de 2023. Asimismo, indicó que la orden «está reservada a las partes» y no debería circular en redes sociales.

«No es que estoy prófugo ni me fui huyendo de Venezuela. Estoy fuera de Venezuela por el tema familiar, de mi hijo, que nació el niño después de un embarazo delicado», acotó Madera.

El rapero agregó que no ha hecho comentarios sobre este tema por «es un caballero», pero ahora «toca hablar y defender mi honor». «Eso se va a esclarecer ante la justicia, que es como tiene que ser, y no por las redes sociales», añadió.

Madera acotó que esta situación ha afectado a su familia y su trabajo. «Ya vieron lo que pasó con el Cusica Fest. De igual manera, yo respeto a todas las organizaciones que se han sumado a esto», afirmó.

El rapero se encuentra en medio de las críticas tras el anuncio de 3 Dueños como cabeza de cartel del Cusica Fest. Fanáticos condenaron que un músico con un proceso judicial abierto pudiera participar en el festival de música.

Tras el anuncio, Jeska Lee Ruiz, expareja de Madera, pidió a los organizadores tomar medidas. «Sobre él reposa una orden de aprehensión por delitos cometidos en mi contra y por los que se encuentra acusado por el Ministerio Público», sentenció.