Ceremonia de los premios Oscar guardó un momento de silencio por Ucrania

Mediante un video que mostraba solamente un mensaje de texto, los organizadores de los Óscar pidieron "un momento de silencio" para mostrar su apoyo a Ucrania que está sufriendo la invasión rusa.

"Nos gustaría pedir un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que está sufriendo una invasión, un conflicto y prejuicios dentro de sus fronteras", indicaba el texto.

A continuación recordaba que millones de familias ucranianas necesitan comida, agua, atención médica y otros recursos; y pedía a la audiencia que buscara "el modo de mostrar su apoyo de alguna manera".

The #Oscars hold a moment of silence for the people of Ukraine. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/wYAfd0HE6z

— Variety (@Variety) March 28, 2022