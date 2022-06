Chris Evans y su fuerte respuesta sobre críticas homófobas a Lightyear

La nueva película de Disney Pixar, Lightyear, desató varias polémicas por la inclusión de una pareja Lgbtiq+, al punto que la cinta fue censurada en al menos 14 países.

En ese sentido, Chris Evans, actor que da voz al mítico Buzz Lightyear, aseguró que el veto de la película "es frustrante".

"Hemos lidiado con eso y fue horrible. Sabes, se siente bien ser parte de algo que está logrando un progreso social. Siempre habrá personas que tengan miedo y no se den cuenta y traten de aferrarse a lo que era antes. Pero esas personas mueren como dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar. El crecimiento que nos hace humanos", comentó el actor a la agencia Reuters.

"It's frustrating": Actors @ChrisEvans and @KekePalmer discuss animation #Lightyear being banned by the United Arab Emirates for including a same-sex kiss scene. pic.twitter.com/3cJknAccFM

— AP Entertainment (@APEntertainment) June 17, 2022