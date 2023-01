Coautor de canción de Shakira con Bizarrap reveló que cambiaron cosas quizás más fuertes

La canción de Shakira con Bizarrap fue un rotundo éxito, en la que la cantante colombian dejó varios dardos a su expareja, Gérard Piqué. Sin embargo, el coautor del tema reveló que cambiaron algunas que quizá eran “más fuertes”.

Keityn, coautor de la sesión de Shakira, habló en el programa Molusco TV y dio detalles sobre la producción de la canción. Al respecto, afirmó que estuvieron un par de semanas concretando el tema, al cual le hicieron algunos cambios.

"Cambiamos cosas, no sé si más fuertes, pero yo creo que menos concretas", reconoció el artista. Sin embargo, Keityn no dio detalles sobre los cambios que hicieron en la sesión de Shakira con Bizarrap.

"Shakira siempre te va a cantar lo que siente", añadió el artista. "Si está enamorada te va a hacer una canción de amor, cuando está con despecho te hace una canción de despecho... esa es la base de todo", dijo.

“CADA QUIEN HACE SU DUELO”

Tras la publicación de la canción, Shakira recibió críticas por los comentarios que hizo sobre su expareja. Sin embargo, Keityn defendió a la cantante colombiana, al argumentar que “cada quien hace su duelo”.

“Supera sus despechos como quiere. Ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer", puntualizó Keityn.

Shakira arremetió contra Piqué por una supuesta infidelidad con la española Clara Chía, de 23 años. Por lo tanto, lanzó varios dardos al respecto en su colaboración con Bizarrap, la cual ya cuenta con 163 millones de reproducciones a una semana de su lanzamiento.