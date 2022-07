Con esta foto Fernando Carrillo anunció que abrirá una cuenta en OnlyFans

Fernando Carrillo, el recordado actor venezolano muy afamado durante la década de los noventa y de principios de siglo y quien participó en algunas novelas clásicas como ‘Soy tu fan’, ‘Rosalinda’ y ‘Siempre te amaré’, anunció que se unió a OnlyFans a sus 56 años de edad.

Lo hizo con una fotografía con la cual deja ver, que pese a su edad, su condición física es óptima.

Con la decisión, Carrillo quiere experimentar con otra faceta de su vida. El año pasado ya había anunciado que tras una larga carrera en la televisión, se retiraría de la actuación.

"Inicia cuenta regresiva. Porque ustedes lo pidieron Próximamente Only Fans. En esta primera temporada desde Venezuela, Ecuador, México, Filipinas, Brasil y Argentina", escribió el artista en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El actor venezolano tuvo sus comienzos en la actuación en 1986 cuando participó en la telenovela ‘La dama de rosa’. En 1988 el galán consiguió su primer papel protagónico en ‘Abigaíl’.

En esta última producción conoció a Catherine Fulop, con quién se casaría dos años después. De allí en adelante la carrera de Fernando Carrillo solo mejoró; se destaca en un artículo publicado en el portal web del diario El Tiempo.

La popularidad del actor lo llevó a tener un cambio de escenario en 1997. Se mudó a México donde realizó el resto de sus producciones de televisión y consiguió reconocimiento en todo el continente.

De la mano del estudio de Televisa, participó en otras dos telenovelas que se convirtieron en un éxito hispanoamericano: ‘Rosalinda’ y '¡Siempre te amaré!’

En los últimos tiempos no estado libre de la polémica en Venezuela. Muchos lo tildan de chavista, mientras que otros prefieren quedarse con su talento en lo profesional.

En febrero, Carrillo habló sobre la "realidad" que vive Venezuela y cuáles son sus planes en el país luego de estar 11 años afuera.

"Mi esposa emigró hace seis años porque no sentía que estaba bien en Venezuela y me había puesto en advertencia que me preparara para un caos; de que no había luz, agua, gasolina, comida y medicinas. Yo vine con muchas expectativas de miedo porque me advirtieron que me iban a quitar el pasaporte al entrar", indicó.

Sin embargo, comentó que esa es una percepción de la "época más crítica" que vivió el país hace algunos años; ya que "no es la realidad en la que me encuentro. Tengo la fortuna de que no me ha faltado ni la luz, ni el agua; aunque sé que esto pasa en algunos lugares".

"Sé que hay muchas cosas en Venezuela que fallan y muchas cosas por hacer; pero me encuentro con un país que no me esperaba, lleno de optimismo, que quiere salir adelante y gente que quiere dejarse de politiquería. Hay mucho amor en las calles, aunque en las redes solo hay odio y conflictos", dijo.