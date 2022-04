Conoce a otras famosas que han tenido problemas de alopecia como Jada Pinkett Smith

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aceptó la renuncia del actor Will Smith y anunció que continuará las investigaciones sobre el incidente con Chris Rock, luego de que este último recibiera un bofetón en plena celebración de Los Oscars el pasado domingo. Todo, como reacción a un chiste del comediante, en el cual se mofó de la apariencia física de Jada Pinkett Smith.

Para nadie es un secreto que la esposa del actor padece de alopecia, una enfermedad que afecta los vasos capilares, y cómo ha enfrentado su proceso, el cual ha sido muy traumático para la pareja.

En concreto, Jada padece de alopecia areata, una enfermedad que causa pérdida de cabello por una afectación del sistema inmunitario a los folículos pilosos, suele presentarse en la cabeza o rostro, pero también puede ocurrir en otras partes del cuerpo.

La esposa de Smith compartió por primera vez y públicamente sobre su condición durante su programa Red Table Talk, que suele transmitir en su perfil de Facebook.

"He tenido problemas con la pérdida de cabello. Fue aterrador cuando comenzó, estaba en la ducha un día y tenía mechones de cabello entre mis manos y dije: ‘Me estoy quedando calva’. Fue uno de esos momentos en mi vida donde temblé de miedo, incluso, entre mi miedo, me pregunté: ‘¿por qué temes tanto perder tu cabello?’", declaró Jada en aquella oportunidad.

“Mi cabello siempre ha sido muy importante para mí, me encantaba cuidarlo. Tenía la opción de tener o no tener y, de repente, puede que ya no tenga opción”, agregó la esposa de Smith.

NO ES LA ÚNICA

Sin embargo, no es la única famosa es padecer de alopecia. La cantante Ariana Grande, la top model Naomi Campbell y hasta la actriz Keira Knightley igualmente sufren por la caída de su cabello.

En el caso de la cantante, ella habló sobre las consecuencias que estaba enfrentando, luego de someter su cabellera a drásticos cambios. Explicó, que debido a tantos productos químicos, su cabello resultó muy perjudicado y se quebraba con facilidad, ninguna mascarilla o tratamiento pudo repararlo, por lo que solo podía dejarlo crecer y así lo hizo.

Sin embargo, para mantener sus peinados optó por utilizar extensiones y así nació su icónico peinado. Afortunadamente, tan solo bastó el tiempo para que su cabello natural reapareciera con fuerza.

Por su parte, Campbell también fue víctima del uso indiscriminado de productos químicos. Poco a poco fue perdiendo más y más cabello, hasta casi quedar calva, por esa razón tomó la decisión de usar pelucas. Sin embargo, aceptó su nueva apariencia física y trató de verlo de manera positiva a través de sus redes sociales, donde ha llegado a subir fotografías sin nada en la cabeza.

Knightley, igualmente, luego de someter su cabellera a drásticos cambios, tuvo que mirar las graves consecuencias. En su caso, tras compartir y confesar su situación, la actriz comenzó a recibir cientos de tratamientos en la puerta de su casa, pues distintas marcas la buscaron para ayudarla.

“He recibido una caja enorme con cosas para la calvicie femenina y no tenía ni idea de a qué venía todo eso [...] estaba tan confundida, yo llevo las pelucas en las películas, una decisión que, por otra parte, ha salvado mi pelo, porque en un set de rodaje te machacan el cabello todos los días y te lo tiñen de millones de colores diferentes”, dijo para The Cut de acuerdo con declaraciones recuperadas por Vogue.