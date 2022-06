¡Conócela! Nació Arantza Andrea, la hija de Rosmeri Marval y Arán De Las Casas +VIDEO

Los actores venezolanos Rosmeri Marval y Arán de las Casas se convirtieron en padres por segunda vez el pasado 23 de junio con el nacimiento de su hija Arantza Andrea.

La hermosa bebé nació a las 10:15 a.m. en Miami, Estados Unidos. De acuerdo a sus padres, pesó 2.830kg y midió 48 centímetros.

"Bienvenida mi muñequita de carne y hueso. Te amo con todo mi corazón gracias por desde el primer instante mostrarme cómo el amor puede crecer y multiplicarse", expresó Rosmeri Marval.

ARÁN DE LAS CASAS Y ROSMERI MARVAL GRABARON TODO EL PROCESO

A través de la cuenta en Instagram donde Arán y Rosmeri fueron compartiendo la evolución del embarazo, indicaron que Arantza Andrea se adelantó unas semanas de la fecha establecida. Sin embargo, está muy sana.

"Desde las 5:00 a.m. tengo dolor y ahorita está bastante fuerte (...) así que voy a pasar por consulta para ver cómo vamos", comentó la actriz la mañana de este 23 de junio.

Por su parte, Arán indicó que fue muy estresante porque estaban muy lejos del centro médico.

"Estábamos como a 40 minutos y Rosme comenzó con muchas contracciones. Llamé a los doctores y me dijeron que viniera urgente para la clínica. Creo que me van a llegar como mil multas porque me comí varias luces", contó el también cantante.

#27Jun | Rosmeri y Aran le dieron la bienvenida a la pequeña Arantza, que nació el pasado 23 de junio "Bienvenida mi muñequita de carne y hueso Arantza, te amo con todo mi corazón" | Video: Rosmeri Marval pic.twitter.com/QarIrh2aGA — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 27, 2022

Los venezolanos decidieron documentar todo el proceso y subirlo a las redes sociales. En las imágenes se aprecia a Rosmeri Marval llegando al centro de salud aproximadamente a las 9:50 a.m. y siendo atendida por el personal médico. La actriz ya tenía ocho centímetros de dilatación y fue llevada a la sala de partos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL APODO QUE PUSO EL ENTORNO DE PIQUÉ A SHAKIRA POR CONSIDERARLA "ODIOSA"

El dolor, el llanto y la emoción de Rosmeri son algunos de los sentimientos que quedaron grabados.

"Estoy impresionado de como es igualita a nuestro hijo grande (...) le doy gracias a Dios de que la bebé no nació en la camioneta porque estuvo a punto", indicó Arán.