“Creyeron que era una mula”: Influencer colombiana Yina Calderón habló sobre su polémico viaje a Cuba

La influencer colombiana, Yina Calderón, agregó otra polémica a su historial luego de que la confundieran con una "mula" en su viaje a Cuba.

A través de su cuenta de Instagram relató parte del incómodo momento que experimentó junto a su hermana y un acompañante en un aeropuerto de La Habana.

Mencionó que incluso la obligaron a pasar por los filtros de rayos X para verificar que no llevaba estupefacientes.

"Pasa que llegué contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, situaciones. Cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen... venga para acá, pase por rayos X", inició.

EL INCÓMODO ENCUENTRO DE YINA CALDERÓN CON LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO DE CUBA

Recordó que la situación se complicó gracias a los biopolímeros que padeció. "Obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz", continuó.

Luego de revisarla también inspeccionaron la faja que llevaba puesta. "Imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen. Osea, nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí, porque mi otra compañera de viaje pasó como si nada", recalcó.

Declaró que estuvo retenida más de una hora en el terminal y finalmente la dejaron ir, no sin antes preguntarle sobre su consumo de estupefacientes.

"Pasaron dos horas, cinco de la mañana y me dijeron 'se puede ir', después me volvieron a llamar y preguntaron '¿usted ha probado droga?' yo le dije que no y volvió a preguntarme qué tenía en la cola", expresó.

Finalmente, instó a las autoridades de su país a estar más atentas con la situación de los viajeros colombianos y también recomendó a las personas que hayan pasado por la misma dificultad estética, "pensárselo dos veces antes de ir a Cuba".

Su publicación generó reacciones diversas en redes sociales a las pocas horas. La mayoría de los usuarios la acusó de querer llamar la atención, pues no poseen otros reportes similares con los agentes cubanos.

"Mis amigos, mi familia han ido a Cuba y nunca les han dicho nada ni contado eso, es mentira, solo para llamar la atención. Es una mujer muy insegura", "Esta mujer sigue inventando historias" y "Yina pero con esa cara y ese pelo dígame usted si no la ven y piensas eso", fueron parte de los mensajes.