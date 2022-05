"No volvería a trabajar con él": Daddy Yankee habló por primera vez sobre su pelea con Don Omar

Daddy Yankee y Don Omar fueron amigos alguna vez, pero con el pasar de los años esa unión se derrumbó por completo por cosas que pasaron en sus carreras.

Actualmente su relación está marcada por la rivalidad y varias diferencias que nacieron hace varios años, al menos, en materia profesional.

Incluso, en 2015 los artistas iniciaron la gira The Kingdom Tour, prevista para desarrollarse en varios países, según reseñó la revista Semana.

No obstante, el problema surgió cuando Don Omar decidió abandonar el proyecto luego de haber realizado nueve presentaciones.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, manifestó Daddy Yankee en una entrevista con MoluscoTv.

Según el intérprete de La Gasolina The Kingdom fue un proyecto bien importante en su carrera.

A su juicio, el show "era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción".

DADDY YANKEE NO QUIERE TRABAJAR CON DON OMAR

El repentino abandono de Don Omar a mitad de la gira no fue del agrado de Daddy Yankee, y en la entrevista llegó a descartar volver a trabajar con él.

“Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, explicó.