¿Daniella Cabello ocultó su embarazo? Esto dijo al respecto

Los cantantes Omar Acedo y Daniella Cabello tuvieron su primera hija el pasado 22 de febrero. Sin embargo, hasta marzo, no hicieron público el embarazo, de manera que la artista brindó detalles sobre el secretismo de la situación.

Cabello aseguró que nunca ocultó su embarazo, pero decidió ser cautelosa con este caso. Esto se debe a que en 2020 sufrió una pérdida y no pudo compartir con su hija, a pesar de anunciarlo públicamente.

“No lo oculté, yo salía y la gente me veía con barriga. Pero no lo publiqué porque la primera vez lo dije muy rápido, dejándome llevar por la emoción y lamentablemente no llegué a conocerla”, añadió Cabello.

Por lo tanto, la cantante sostuvo que en esta ocasión optó por no hacer publicaciones en redes al respecto para esperar al nacimiento. “Solo quería tener a Danna en mis brazos primero”, concluyó la hija de Diosdado Cabello.

NACIÓ SU PRIMERA HIJA

Después de varios meses de rumores al respecto, en febrero el programa Sábado en la Noche, de Globovisión, confirmó en febrero el nacimiento. Además, precisaron que se decidieron bautizarla como Danna Isabella.

Después de casi un mes de hermetismo, Cabello y Acedo se pronunciaron en sus redes sociales sobre el nacimiento de Danna. “Dios me puso en esta tierra para darme la misión más bonita, que es amarte y cuidarte a ti, mi muñeca hermosa”, dijo Daniela al respecto.

Acedo y Cabello cuentan con una relación pública desde hace varios años, a lo que han sumado varias colaboraciones musicales. Finalmente, se casaron en diciembre de 2019 en el Círculo Militar de Caracas, según algunos medios de comunicación.