Danny Ocean le cantará a Venezuela

El cantautor y productor venezolano, Danny Ocean inicia el 2023 haciendo historia con su música, al continuar recorriendo el mundo. En medio de la segunda parte de su exitoso world tour @dannocean by Danny Ocean, el próximo domingo 12 de febrero vivirá un momento único con el público de su país al regalarles un show inédito a través de la señal abierta de Televen a las 8:30 pm.

El primer artista venezolano en alcanzar el #1, con más entradas en el chart, pionero en posicionarse en todas las listas de música latina con “Me Rehúso” y la canción con más reproducciones en el país “Fuera del mercado” se une a Pepsi y Televen para crear un momento único e irrepetible entre él y su público venezolano, que tanto lo anhela. La transmisión contará con un show totalmente diferente a los que Ocean ha dado alrededor del mundo y le permitirá al público conocer de la mano del propio Danny vivencias y detalles que nunca antes ha compartido.

El world tour del cantautor continúa rompiendo récords al tener todas sus fechas en Estados Unidos SOLD OUT, para luego continuar por ciudades de España, Italia, Portugal, México, varias de América Latina y su participación en uno de los festivales de músicas más importantes del mundo el Lollapalooza en Chile y Argentina.

Durante 2022 @dannocean by Danny Ocean, contó con 90 espectáculos en Norte y Sur América, incluyendo 3 presentaciones SOLD OUT en el Auditorio Nacional de México, donde reunió 30 mil fanáticos, que le regalaron el tricolor venezolano en luces en honor al artista que tuvo más de 28 sold out en el año. Su álbum «Dannocean 2» superó los 600 millones de streams en Spotify, obteniendo la mayor cantidad de streams en la plataforma.

