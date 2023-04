¿Declaración a Karol G? Lo que dicen los fanáticos de Anuel AA sobre su más reciente canción

El pasado jueves, Anuel AA estrenó su nueva canción titulada «Triste verano», la cual es una colaboración con Eladio Carrión. Tras la divulgación del tema, los fanáticos del reguetonero afirman que este está dedicado a su ex Karol G.

Como es costumbre, los artistas urbanos de renombre estrenan la medianoche de los jueves sus nuevos sencillos musicales. Anuel AA no fue la excepción.

«Triste verano» habla sobre aquellas exparejas que aún no pueden olvidarse. Una de las partes que canta Anuel reza lo siguiente: «Vuelve, el loco te necesita. Me tiras cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica, por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira’ cuando estés bellaquita, vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita».

LOS COMENTARIOS DE LOS FANÁTICOS

Esto desató las especulaciones de los seguidores del cantante boricua, quienes en seguida aseveraron que es una declaración para Karol G.

«Otra para Karol. Nadie la podrá superar», «Bueno Karol, estás incrustada en el corazón de Anuel. Varias mujeres y ninguna te ha logrado sacar de su corazón. Quiere recuperarte a como de lugar», «Yo quiero saber que fue lo que le hizo Karol G a Anuel para yo hacérselo a mi esposo por que este hombre no olvida a esa mujer», ¿Por qué será que cuando veo ese título relaciono de inmediato a Karol G?», fueron algunos de los comentarios en la publicación de Instagram de Anuel, donde aparece con Eladio Carrión.

En enero de 2019, el intérprete de «Sola» y la «Bichota» confirmaron su relación. El 25 de abril de ese año, además, anunciaron que estaban comprometidos y para muestra, el cantante le regaló un anillo de bodas de diamantes.

No obstante, en abril de 2021, es decir hace dos años, anunciaron su superación.