Del encuentro con Harry Styles al baile al ritmo de Bad Bunny: Así disfrutó Taylor Swift la gala de los Grammy

Este domingo se llevaron a cabo los premios Grammy en Los Ángeles, California. Sin duda alguna, una de las cantantes que se llevó la mayor atención fue Taylor Swift. La intérprete de éxitos como Anti-Hero, disfrutó la noche a lo grande.

Uno de los momentos preferidos de los fanáticos ocurrió cuando Swift saludó a su expareja Harry Styles. Ambos se abrazaron y hablaron durante varios segundos.

Taylor Swift and Harry Styles chat at the #Grammys. pic.twitter.com/nfa251L2AJ

