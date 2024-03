﻿ Del error de Al Pacino, el desnudo de John Cena y la victoria de Oppenheimer: Todo lo que pasó en los Óscar

Este domingo, 10 de marzo, se realizó la 96 edición de los premios Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, una gala en donde la película Oppenheimer arrasó con siete galardones.

La cinta de Christopher Nolan se llevó los premios a mejor película, director, actor protagonista con Cillian Murphy, actor de reparto con Robert Downey Jr., banda sonora y mejor montaje.

Sin embargo, varios hechos se viralizaron en redes sobre los premios Óscar, entre ellos, el error de Al Pacino al anunciar la última categoría de la noche que era mejor película. Y es que el actor se le olvidó mostrar a los nominados y anunció directamente al ganador.

“Mejor Película”… uh, tengo que ir al sobre por eso. Y lo haré. Aquí viene. ¿Y mis ojos ven a Oppenheimer?”, dijo.

I’m obsessed with the way Al Pacino announced Oppenheimer as Best Picture. couldn’t have been more chaotic or confusing lol

“Best Picture…uh, I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer?”#Oscars pic.twitter.com/a0hNQ4ZP7j

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 11, 2024