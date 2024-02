﻿ Del "Miss Gorda" a la inclusión forzada: La confesión de Migbelis Castellanos que se viraliza

La venezolana Migbelis Castellanos confesó que debido a la «inclusión forzada», tenía más oportunidades laborales cuando tenía algunos kilos de más.

Migbelis ofreció estas declaraciones durante el nuevo programa de Univisión, Desiguales, donde es una de las conductoras. El tema del día era una ley promulgada por el alcalde de Nueva York que prohíbe la discriminación por altura y peso en la vivienda, el empleo y los lugares públicos.

Adamari López estaba contando que cuando subió de peso tenía menos oportunidades de trabajo, cuando Migbelis acotó que le ocurrió todo lo contrario.

«Les voy a contar algo. Yo sí sentí en algún momento que cuando yo tenía esta etiqueta de la Miss Gorda por lo que tanto me criticaron, a mí me daban más oportunidades de trabajo. Tenía más comerciales, las marcas querían trabajar más. ¿Por qué? Porque es la inclusión forzada a la cual detesto y estoy en contra.», dijo la Miss Venezuela.

A su juicio, en la actualidad es más fácil conseguir trabajo valiéndose de la inclusión.

«Ojo, yo he vivido en muchos cuerpos, yo he sido delgada, he sido más gorda, he aumentado, porque cuando estoy un poquito más pesada es porque estoy disfrutando de la vida. Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca», acotó.

No obstante, consideró que al final con el pasar de los años el peso deja de ser irrelevante. «Al final del día yo sigo trabajando en la televisión no porque sea más gorda o más flaca, sino por el talento».

Finalmente, señaló que más allá de crear leyes que prohíban la discriminación, hizo énfasis en que se deberían mejorar las políticas educativas al respecto.

«Eso de las leyes que crean no sirve. Se trata más de un tema de educación. Hay que tener empatía. Uno tiene más bien que enseñarle al otro a respetar sobre cómo la otra persona se ve», concluyó.