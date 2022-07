¡Del sexo a la cocina! Ana Alicia Alba está de regreso

Hablar de ese sueño, anhelo, o deseo colectivo de poder disfrutar de una competencia de cocina venezolana como Dios manda y tal como existen en todo el mundo, parecía algo imposible, hasta ahora.

Es la periodista Ana Alicia Alba la que ha decidido dar el paso definitivo y comenzar el rodaje de ¡A Cocinar! el programa que estrenará pronto en YouTube.

"Cuando decidí regresar a invertir en Venezuela muchos me dijeron loca, pero estoy convencida de que el público se merece un programa como el que estamos haciendo. Con diversión, alegría, sentimiento nacional, sabores y colores que nos inspiren y nos hagan sentir orgullosos de lo nuestro. La cocina siempre ha estado, en las buenas y en las malas; estando fuera o dentro, es la cocina la que nos hace sentir en casa y nos reconforta. Por eso me emociona tanto este proyecto”, confiesa Ana Alicia Alba, que no sólo es la productora ejecutiva sino también la animadora del programa.

La primera temporada de ¡A Cocinar! tendrá 8 episodios, cada uno dedicado a un platillo especial o ingrediente criollo, con la asesoría del chef Gabriel Castañeda, y bajo la dirección técnica de Vicente Vivas.

La locación para el rodaje será el Restaurante Casa Veroes ubicado en una hermosa casa colonial de románticos jardines, cuya historia data de 1567, en el corazón del centro histórico de Caracas.

En el desarrollo de cada episodio, tres participantes tendrán que demostrar sus talentos en la cocina, con tiempo limitado, dos retos y siguiendo instrucciones muy específicas.

El jurado, conformado por autoridades de la cocina nacional, un invitado internacional y dos famosos del espectáculo, degustarán las preparaciones y al final decidirán quién merece el título como el mejor o la mejor de la competencia.

Nota de prensa