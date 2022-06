Demandaron a Mariah Carey por All I Want for Christmas Is You, su famosísima canción de Navidad

La cantante Mariah Carey fue demandada por supuestamente violar los derechos de autor de su éxito navideño de 1994, "All I Want for Christmas is You" (Todo lo que quiero para la Navidad eres tú).

Según documentos judiciales, citados por diferentes medios de comunicación internacionales, la demanda es por unos 20 millones de dólares, aunque también se habla que puede ascender hasta los 60 millones, puesto que el compositor Andy Stone dice que coescribió una canción con el mismo nombre cinco años antes.

El hombre ha argumentado que Carey explotó su "popularidad" y "estilo", obviamente sin su consentimiento. A pesar de compartir un título, las dos canciones parecen musicalmente diferentes, pero Stone afirma que Carey causó confusión y no pidió permiso.

En concreto, en la demanda se aseveró que Carey, así como su coguionista Walter Afanasieff y el sello discográfico Sony Music Entertainment, obtuvieron "beneficios inmerecidos" de la canción, argumentando que los acusados "con conocimiento, deliberada e intencionalmente participaron en una campaña" para infringir los derechos de autor.

La demanda ha sido presentada, en el Tribunal de Distrito de EEUU, para el Distrito Este de Luisiana.

Lo que han detallado diversos medios, es que los abogados de Stone se contactaron por primera vez con Carey y sus coacusados el año pasado; pero "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

Desde la aparición en el álbum Merry Christmas en 1994, la canción ha encabezado las listas de éxitos en varios países. Según los informes, en 2017 le había hecho ganar a Carey más de US$60 millones en regalías. De hecho, el sencillo ha sido reproducido mil millones de veces en Spotify.