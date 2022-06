Depresión, alcoholismo y ¿el fin de su carrera? Las confesiones de Brad Pitt

El actor Brad Pitt confesó durante una entrevista exclusiva a la revista GQ que sufría de depresión y que "siempre" se ha sentido solo pese a la gran fama que tiene.

"Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no; que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona", comentó.

En ese sentido, contó que durante varios años sufrió de depresión e iba por el mundo sin rumbo.

"Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado; hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría", expresó.

Sin embargo, aseguró que la música se convirtió en un detonante de emociones en su vida. "La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida", dijo.

BRAD PRITT Y LOS PROBLEMAS CON LAS BEBIDAS ALCHOHÓLICAS

Durante la entrevista, Brad Pitt contó sus problemas con la bebida y su llegada a Alcohólicos Anónimos.

"Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros; como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba, y me pareció algo atroz", acotó.

Además, detalló que lleva sin beber desde 2016, año en el que anunció su divorcio con la también actriz Angelina Jolie.

¿EL FIN DE SU CARRERA?

Con más de 70 personajes interpretados en su haber en sus casi 40 años de vida artística, Brad Pitt estaría pensando en el retiro.

"De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?", afirmó.

Aunque aseguró que seguirá trabajando con su productora Plan B Entertainment. "Soy una de esas criaturas que habla a través del arte... Siempre quiero crear. Si no creo, estoy muriendo de alguna forma", manifestó.