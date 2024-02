﻿ ¿Descontenta? Lo que dijo Margot Robbie sobre nominaciones ausentes de Barbie en los Óscar 2024

La actriz australiana Margot Robbie, protagonista de Barbie, se pronunció el miércoles respecto a la polémica por su ausencia y la de Greta Gerwig, directora del filme, en la lista de nominaciones para los Premios Óscar 2024.

Robbie se pronunció durante una proyección especial del Sindicato de Actores en Los Ángeles. Junto al resto del equipo de Barbie, reconoció que estaba sorprendida y descontenta por la omisión de Greta Gerwig.

«Obviamente, creo que Greta debería estar nominada como directora porque lo que ha hecho es algo único en su carrera, en su vida, lo que ha conseguido, realmente lo es», indicó Robbie.

Igualmente, la actriz destacó que ha sido un «año increíble para todas las películas». «Estamos más que emocionados de tener ocho nominaciones a los premios de la Academia», reconoció Robbie.

UNA «MAYOR RECOMPENSA»

Aunque Robbie reconoció su decepción con los Óscar, consideró que el papel de Barbie en la sociedad dio mayores recompensas. Apuntó que el objetivo de la película, más allá de obtener nominaciones, era generar un cambio.

«Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura, que afectara a la cultura, que tuviera algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y mucho más de lo que habíamos soñado. Y esa es realmente la mayor recompensa que puede salir de todo esto», afirmó.

Robbie aseguró que la película habló por sí sola y es «más grande» que el equipo. «Nunca había formado parte de algo así. No como esto (…) No se me ocurre ningún momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura», apuntó la actriz.

Barbie obtuvo ocho nominaciones para los Óscar, incluyendo Mejor Película. Sin embargo, los fanáticos criticaron a la Academia por no incluir a Robbie y Gerwig en sus respectivas categorías.