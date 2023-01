Después de ser cancelado por su actitud Bad Bunny envió mensaje que desconcertó a fans

El cantante Bad Bunny se vio inmerso en una polémica después de que le quitó el teléfono a una fanática y lo arrojó por el aire. Tras la ola de críticas en las redes sociales, el puertorriqueño envió una advertencia a sus seguidores.

“Me van a extrañar”, indica la descripción de la cuenta de Twitter de Bad Bunny, la cual cuenta con 4,9 millones de seguidores. El mensaje ha provocado diferentes interpretaciones entre sus fanáticos.

Igualmente, todo parece indicar que Bad Bunny busca enviar un mensaje oculto por sus redes sociales. Esto se debe a que puso privada su cuenta de Instagram, en la cual tiene casi 45 millones de seguidores.

Bad Bunny no ha hecho más publicaciones en Twitter e Instagram, mientras que no brindó declaraciones a medios de comunicación tras la polémica. Por tanto, no se conocen más detalles sobre el mensaje que busca enviar el artista.

SIN PUBLICACIONES EN TWITTER

Tras el incidente que protagonizó con una fanática en República Dominicana, Bad Bunny no se retractó de sus acciones. Al contrario, el cantante se defendió y alegó que la joven violó su espacio personal.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabr#n teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSCAR D’LEÓN CRITICÓ EL POLÉMICO GESTO DE BAD BUNNY CON UNA FANÁTICA, ESTO FUE LO QUE DIJO

Tras la declaración, la ola de críticas continuó cayendo sobre Bad Bunny y este borró el mensaje de Twitter. Desde entonces, no ha usado más la red social y su última publicación data del 31 de diciembre.

Todo parece indicar que Bad Bunny se alejará por un tiempo de las redes sociales. Asimismo, el cantante ya había dejado claro a finales de 2022 que se alejará de los escenarios durante este año para “disfrutar sus logros” y descansar.