Dilema familiar: Anuel AA será padre de una niña y no es de su novia Yailin

Semanas atrás se confirmó que el reguetonero Anuel AA será padre por segunda vez pero no con su novia Yailin, conocida en redes como la más viral.

El artista de de 29 años está esperando a su primera hija con Melissa Valencilla; una colombiana con la que mantuvo un romance en el último trimestre del 2021.

A través de sus redes sociales, la joven, que cuenta actualmente con siete meses de embarazo, contó que el artista le brindó todo su apoyo al principio. Sin embargo, la situación cambió tras confirmar su relación con la dominicana.

ANUEL SERÁ PADRE DE UNA NIÑA Y NO ES CON SU NOVIA YAILIN

Valencilla explicó que su bebé será una niña se convertirá en la media hermana de Pablo, el hijo mayor del cantante con Astrid Marie Cuevas. Por el momento, ni Anuel ni su actual pareja se han pronunciado al respecto.

"Hay pruebas suficientes y no tengo que mentir… Mandaste a que me hackearan mi cuenta oficial, pero no me voy a rendir ·$%&", aseguró.

Desde hace algunos días, comenzó a circular en redes un video de Yailin que podría ser la respuesta al dilema familiar del intérprete, recogió Terra.

La cuenta de Twitter ShowMundial replicó la publicación de la también bailarina, donde aparece sosteniendo a un brazos a una pequeña, mientras su pareja le da un beso en la frente. En la descripción escribió: "Cuando tengamos nuestra baby".

La reaccion de Yailin a la noticia de que Anuel AA será padre con otra mujer

Como era de esperarse, al igual que su ruptura con Karol G, cientos de fanáticos exigieron una respuesta del puertorriqueño, e incluso lo motivaron a responsabilizarse por la bebé que pronto llegará al mundo.

"Definitivamente, de mal en peor", "Se le adelantaron a Yailin", "Hazte cargo de tu hija", "Melissa, vive tranquila con tu bebecita, él no vale la pena", y "Sí parece hija de él", fueron parte de los comentarios.