¿Documental de la discordia? Harry lanzó bombazos sobre William y las "mentiras" del Palacio

El príncipe Harry afirmó que la familia real está más que “feliz de mentir para proteger” a su hermano mayor y heredero al trono de Reino Unido, William. Incluso, afirmó que el Palacio de Buckingham ha buscado manchar su nombre al difundir historias falsas.

Las declaraciones de Harry fueron en el tráiler oficial de la segunda parte del documental Harry y Meghan sobre el duque de Sussex y su esposa. Por tanto, se espera que la pareja siga haciendo revelaciones sobre la vida privada de la familia real.

“Mentían para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, afirmó Harry, de 38 años. En tal sentido, sostuvo que “prácticamente (estaban) reclutando gente” para difundir historias falsas sobre la pareja.

“No me estaban arrojando a los lobos, me estaban dando de comer a los lobos”, acotó al respecto Markle, de 41 años.

¿POR QUÉ SE FUERON DE LONDRES?

El trailer del documental sugirió que la pareja abandonó Londres y se mudó a Canadá por falta de privacidad y protección. Sin embargo, el portavoz de la pareja negó que esa fuera la razón y subrayó que desean mantener su vínculo con la familia real.

“Su declaración anunciando su decisión de dar un paso atrás no menciona nada de privacidad y reitera su deseo de continuar con sus roles y deberes públicos”, su secretaria de prensa, Ashley Hansen, al New York Times.

Asimismo, dijo que la pareja eligió compartir su historia. “Sin embargo, los tabloides han creado una narrativa completamente falsa que impregna la cobertura de prensa y la opinión pública. Los hechos están justo frente a ellos”, añadió.

El príncipe William afirmó a su círculo cercano que “nunca” verá el programa de Netflix y exhortó a sus amigos a “no alimentar el conflicto”, según Daily Mail. De tal forma, espera no entrar en una batalla “ojo por ojo” con su hermano Harry y la duquesa de Sussex.