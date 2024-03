El escándalo de Drake Bell, el actor destapó los abusos sexuales que vivió en Nickelodeon

El actor y cantante Drake Bell confesó que fue víctima de abuso sexual y acusó a un trabajador de Nickelodeon. Detalló, que el supuesto acto, ocurrió cuando apenas tenía 15 años de edad.

El agresor se trataría, presuntamente, del entrenador de diálogo Brian Peck. Con él Bell compartió labores en las grabaciones de la recordada teleserie “Drake y Josh”, del mencionado canal.

Esta revelación la hizo el actor en el documental “Investigation Discovery – Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, que se estrenará el 17 y 18 de marzo.

Lo que se sabe, es que el audiovisual narrará desgarradoras experiencias de actores adolescentes en la industria televisiva de los Estados Unidos. Está especialmente enfocado en los artistas de Nickelodeon durante la era del productor Dan Schneider.

ANTECEDENTES

Vale destacar, que Brian fue arrestado en 2003 por 11 delitos relacionados con abuso sexual contra un menor anónimo, quien se trataría del propio Bell.

Además, Peck no negó haber atacado sexualmente a diferentes menores de 14, 15 y 16 años. De hecho, no evitó ser incluido en el registro nacional de agresores sexuales de Estados Unidos.

DENUNCIA CONTRA BELL

El intérprete de “Fuego lento” estuvo envuelto en varias polémicas, incluida una acusación de abuso contra una menor de edad. Incluso, se declaró culpable en 2021.

“Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que hablé y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad, corté la comunicación, la bloqueé y eso le molestó”, aseguró el cantante en el pódcast “Creativo”.

Durante la entrevista, Drake señaló que la razón que lo llevó a declararse responsable de abuso fue para evitar ir a un juicio de larga duración. Pues, su abogado, le indicó que si se defendía en el juicio iba a estar separado de su hijo durante largo tiempo.