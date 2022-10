Drogas y depresión: Los momentos que llevaron a Sixto Rein a pensar quitarse la vida +VIDEO

El cantante Sixto Rein confesó que pasó por momentos difíciles en su vida donde cayó en las drogas y hasta pensó en quitarse la vida.

"Tuve la bendición de firmar con una disquera increíble que es Carbon Fiber Music (que es de Farruko) pero no me hallaba. Uno de los ciclos donde llego al punto máximo emocional cuando estoy en la disquera con temas grabados con Maluma, Bad Bunny, Elvis Crespo, Franco de Vita y Nacho y me dice Sixto tienes que hacer más temas, todavía no puedes salir y tienes que esperar, allí me refugio en las drogas y voy perdiendo todo", contó.

"Me dieron cadenas y las empeñé para fumar. La única manera de que yo me quitara eso es que me dieran donde más me duele. Me alejé de mi familia, de mi gente, mi esposa, hoy en día lo veo", indicó.

En ese sentido, detalló que perdió su visa de turista y de trabajo en Estados Unidos luego que estuvo en prisión ocho horas en Miami "cuando me agarraron por un gramo de marihuana en 2017".

Durante una entrevista ofrecida a Luis Olavarrieta, Sixto Rein aseguró que durante un ataque psicótico atentó contra su propia vida.

"Hay un punto detonante, cuando regresó a Caracas, me voy de mi casa. Empiezo a consumir sustancias más poderosas, que me convierten en alguien más lejano aún del que ya desconocía. Me ha dado un ataque psicótico súper fuerte en el cual me intento quitar la vida, me empiezo a cortar todo, de hecho tengo marcas que se ven aún", dijo.

El artista resaltó que en su momento estuvo internado en una clínica psiquiátrica, dando gracias a Dios por superar toda esa mala situación.

SIXTO REIN NACIÓ PARA SER ARTISTA

Sixto Rein apuntó que desde pequeño soñaba con estar montado en una tarima como hacía Don Omar y los integrantes de Calle Ciega, donde estuvieron Chino y Nacho.

"Para estar allá en esa tarima dónde yo me vi, hay que pasar por varias pruebas. ¿Estás dispuestas a pasarla? Creo que sí, nací para esto, nací para las cosas que mi papá también soñó y de mi mamá también me enseñó la constancia", sostuvo.

Destacó que a veces le llegan situaciones de mucho desgaste emocional, en la que tiene un fin de semana con tres espectáculos seguidos. "Entiendo que mi cerebro me pasa una factura. Soy una persona que en los show me considero que soy más animador que cantante (...) mi intención es que la gente goce, pero me desgasto mucho y a veces vienen los pensamientos negativos, que es donde trabajo la psicología y gracia a Dios tengo ayuda psicológica y psiquiátrica".

"Entiendo que debo dormir y me tomo una pastilla para relajarme. Todo está medicado y está milimétricamente calculado. No me exceso y no uso drogas, ya pasé situaciones difíciles con las drogas y me llevaron a entender lo que implica decir 'me tomo un traguito para relajarme antes de la tarima'. Yo lo entiendo desde otra perspectiva y respeto a quien lo hace", manifestó.