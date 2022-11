Dua Lipa no cantará en la inauguración de Qatar 2022, estas son sus razones

La cantante británica confirmó este lunes, 14 de noviembre, que no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, puesto que, a su juicio, el país no cumple los requisitos de derechos humanos.

En las últimas semanas, hubo rumores sobre la supuesta presencia de Dua Lipa en la inauguración. En tal sentido, la cantante se encargó de cortar de raíz estas versiones y afirmó que no cantará en Qatar 2022.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos”, sostuvo Dua Lipa en Instagram.

Asimismo, Dua Lipa explicó a sus seguidores la razón por la que no irá a territorio qatarí. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, añadió.

CANTANTE CRÍTICA SOBRE DDHH

Con esta declaración, Dua Lipa se unió al grupo que ha criticado la situación de derechos humanos en Qatar. En consecuencia, la cantante ni siquiera viajará al país para alentar a la selección inglesa, la cual buscará su segunda Copa del Mundo.

Igualmente, varios artistas de talla internacional estarán presentes en Qatar durante el Mundial. El FIFA Fan Festival estará abierto desde el 19 de noviembre al 18 de diciembre y habrá conciertos gratuitos de Clavin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Clean Bandit y GIMS.

Por su parte, Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams darán conciertos en Doha durante el Mundial. Asimismo, habrá tres festivales de música, con artistas como David Guetta, Hardwell, Armin van Buuren y Dimitri Vegas & Like Mike.

En la ceremonia de inauguración este domingo cantará Shakira y el grupo musical BTS. Así pues, la cantante colombiana estará en su cuarta presentación en un Mundial, después de haberlo hecho en 2006, 2010 y 2014.