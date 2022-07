El Canario de Cazorla: “Soy capaz de sacarte una sonrisa con un verso improvisado”

A los venezolanos en el mundo quiero darles una muestra que los sueños se pueden lograr; pero tienes que levantarte a luchar por esos sueños.

Los mejores sueños son los que se construyen despierto, con los ojos abiertos y con las ganas de lograrlo, con esfuerzo y perseverancia, no es fácil pero: no te des por vencido “persigue tus sueños”.

Cuenta el Canario de Cazorla, “mi carrera musical comenzó como un sueño, y más que un sueño el deseo de ser alguien en la vida”.

El artista venezolano conocido como “El Canario de Cazorla” @elcanariodecazorla destacado por su carisma y ser exitoso coplero improvisador, ha marcado una sobresaliente carrera musical.

Llegó a los Estados Unidos para abrir camino a la música llanera, en los competidos espacios, escenarios y tarimas de Norte América.

Tiene grandes méritos por su creatividad, perseverancia, sencillez, entusiasmo y lucha en alcanzar los aplausos y reconocimientos de un público que desea su dotes artísticos en escena.

La historia de este gran artista la va contando él mismo, quien recientemente incluso participa en un famoso concurso de talento internacional, dejando muy el alto su talento, y cautivando a todos -este coplero llanero -venezolano.

Canario cuenta, que todo comenzó, con la necesidad de dejar un mensaje positivo por VENEZUELA y más que todo la adicción a los aplausos de esa primera vez en un escenario.

Canario cuenta que su carrera musical ya cumple 20 años, y dentro de muchas cosas relevantes, "en el 2014 tuve una gira con Silvestre Dangond, cantante de vallenato colombiano famoso, y estuvimos en varias ciudades de VENEZUELA: Caracas, Valencia, Barquisimeto, Punto Fijo, Maturin y la música llanera sonó en esos escenarios conmigo- el Canario de Cazorla- y la asistencia del público en cada presentación era mayor a 30 mil personas en cada una, por eso fue una experiencia inolvidable".

Esa gira fue muy importante para la música llanera y sobre todo para este soñador-El Canario de Cazorla.

Lo que amo es la improvisación agrega Canario. “Me gusta sacarle sonrisas a las personas, que las personas se diviertan y pasen un rato distinto con mis versos improvisados”. Eso es lo que ha permitido que en Venezuela, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, que la gente aprecie las actuaciones del Canario de Cazorla.

Mi disciplina es “improvisar”

Muy pocas veces me victimizo, o hablo de cosas difíciles, prefiero contarlas pero ya como anécdotas, porque la gente me conoce como un soñador, como un guerrero.

Les voy comentar esta anécdota, cuando tenia como 14-15 años de edad. Estábamos en el liceo, y surgió un festival llamado “La voz liceísta” que es tradición en gran parte del país.

Y yo quise participar, no sabía nada de tonos, ni cuadraturas y fue un desastre total en la tarima, resulta que yo inocente cuánto me bajo alguien se me acercó ( y yo creí en mi inocencia que era para felicitarme), pero la persona me dice: “ amigo te felicito, porque hay que tener mucho valor para hacer el ridiculo como usted lo hizo en la tarima”.

Son cosas que quedan para aprender, yo me dije: “si tengo valor para hacer el ridículo, me puedo llenar de valor para aprender a hacerlo bien”.

Otra cosa que fue bastante notoria el mi carrera, fue ya estando en Estados Unidos, bajándome de una tarima tuve un accidente donde me tuvieron que operar de las 2 piernas y pase 4 meses de reposo, en recuperación, silla de ruedas, agradezco muchos amigos que estuvieron conmigo. Fue otra de esas cosas que superé con la frente en alto.

“Ahí aprendí que todo es transitorio, todo pasa en esta vida y todo se logra”.

¿Que le dirías a los venezolanos inmigrantes?

Siempre me mantengo en mis redes sociales recordándole a mis hermanos venezolanos, a mis amigos, conocidos, a mi familia y a los inmigrantes en general que están luchando en el mundo por un mejor por venir: que todo se puede lograr en esta vida.

Que tenemos que ser optimistas, pacientes pero sobre todo luchadores. Que no pierdan esa convicción de ser lo mejor de VENEZUELA en cualquier parte del mundo, que hagamos la diferencia, que seamos la parte bonita de nuestro país y quiero dejarles claro: no hay camino al éxito, hay éxito en el camino.

Los sueños se pueden lograr pero tienes que levantarte a luchar por esos sueños, tienes que soñar despierto, por eso quiero decirte: “ persigue tus sueños”.

Artista | El Canario de Cazorla @elcanariodecazorla

Contacto: [email protected]

Texto: Amarylis D’Onghia