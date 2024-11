El comentario de un fotógrafo chileno sobre la Miss Universo de México que desató polémica: «Anda a saber si se acostó con alguien»

El fotógrafo chileno, Jordi Castell, está en el centro de la polémica luego de sugerir que la participación de la candidata de México en el Miss Universo pudo haber estado influenciada por favores sexuales.

«Raquel, conductora del programa donde yo trabajo, dijo que la cuestión es muy dudosa cuando hay algún concurso. Anda a saber tú si la mexicana se acostó con alguien ahí ¿Por qué no?», dijo durante un programa televisivo en la que analizaban lo ocurrido en el certamen.

Este comentario generó una ola de críticas tanto de los mexicanos como de los propios chilenos, quienes calificaron como inadecuado el comentario.

NO SE DISCULPARÁ

A pesar de toda la polémica que ha generado su comentario, el fotógrafo dijo que no se disculpará con nadie. «No me puedo hacer cargo de la falta de humor que tenga la gente. Es evidente que un exabrupto así es una broma, de mal o buen gusto, es cuestionable».

«Al que le moleste, yo lamentablemente no me puedo hacer cargo, desde todo el respeto posible, que se compren otra batalla, porque conmigo no van a poder pelear», aseguró.

En este sentido, se dirigió directamente a la Miss México. «Si no les gusta, lo lamento, pero disculpas por una broma… por supuesto que no lo digo en serio ni con el ánimo de denostar a alguien. Yo para pedir disculpas por bromas no tengo ganas ni paciencia», concluyó.