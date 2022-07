El comprometedor video del sobrino y el hermano de Ricky Martin en medio de la acusación por presunto incesto

El abogado del cantante puertorriqueño Ricky Martin volvió a negar acusaciones en contra del artista y dijo que su sobrino sufre "problemas de salud mental".

En concreto, Marty Singer ha rechazado las acusaciones de incesto presentadas por el sobrino de Martin, Dennis Yadiel Sánchez Martin.

Dijo que "desafortunadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental". "Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca hubiera estado, involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino", destacó.

Tras confirmarse una orden de protección contra Ricky Martin, su hermano, Erick Martin, reveló en un video, publicado en las redes sociales, que la parte acusadora era el joven de 21 años, de quien dijo tiene «problemas mentales» y le restó credibilidad a los señalamientos que ha hecho en contra del artista.

«Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos. Hemos estado luchando toda la vida por eso. Pero eso no se sabe por qué se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54 (de violencia doméstica). No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad», fueron las palabras del hermano del cantante.

Erick añadió que Dennis se ha alejado de la familia y que siempre han tratado de apoyarlo. Bajo ese argumento, trató de enfatizar que las acusaciones son falsas.

Sin embargo, ahora se filtró un comprometedor video, en el cual aparece el sobrino de Ricky Martin junto a Erick compartiendo en un restaurante de Miami (Estados Unidos). Aunque no está claro de cuándo datan las imágenes, se especula que fue hace varios años.

Las imágenes mostrarían que la relación entre ellos no siempre fue mala. En tanto, en redes sociales ya se comenzó a especular sobre si este video le resta credibilidad a las palabras de Erick y Ricky.