El consejo de Denzel Washington para Will Smith tras bofetada a Chris Rock en los Óscar

Después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock, durante los premios Óscar 2022, Denzel Washington le dio un sabio consejo a su colega para tranquilizarle.

Will smith le propinó una fuerte y real bofetada a Chris Rock, luego de que el humorista hiciera una broma sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith, quien es esposa del actor que fue nominado por King Richard.

Mientras el público todavía intentaba descifrar si lo ocurrido era parte del show o un incidente auténtico, Will fue apartado por Denzel, Bradley Cooper y el director Tyler Perry, presuntamente para ayudar a calmar al "príncipe del rap", y una persona dentro del teatro Dolby, logró grabar el momento.

Esto ocurrió durante la pausa comercial, por ello, nadie se pudo enterar de lo que le dijeron sus colegas. Pero fue el propio Smith, quien reveló el consejo que había recibido de parte de Washington. "Hace unos minutos, me dijo: 'En tu momento más alto, debes tener cuidado, porque ahí es cuando viene el diablo'", dijo.

La frase se convirtió en la clave del discurso que ofreció Smith, al recibir el Óscar en la categoría de Mejor Actor; siendo ésta, la primera vez que obtiene el reconocimiento.

El altercado entre el actor y el humorista, ha generado un gran debate en las redes sociales. Y una ola de reacciones en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, Chris Rock aseguró que no presentará acciones legales contra Smith; y éste pidió disculpas a la Academia, a los demás nominados y a Chris por su reacción y comportamiento.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022