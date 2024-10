El dardo de Piqué a Shakira, dice que no contó la «verdad» sobre la ruptura

El exfutbolista Gerard Piqué ha estado en el punto de mira desde hace par de años tras su polémica ruptura con la cantante Shakira. Tras mantenerse en silencio al respecto, la semana pasada habló sobre su vida personal.

Piqué estaba en una entrevista con la periodista Alejandra Orea, de CNN, hablando sobre su proyecto King’s League. Sin embargo, la entrevistadora le preguntó si «bajó la marea» sobre sus temas personales.

«Sí, yo siempre he estado muy tranquilo. Sé del mundo en el que vivimos y sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación dicen lo que quieren vender», dijo Piqué.

De igual forma, el exfutbolista catalán lamentó que las noticias sobre su vida personal «no las puede controlar» «Al final la verdad o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido», acotó.

PIQUÉ: «YO SOY MUY FELIZ»

Aunque Piqué no mencionó a Shakira, sí respondió a las acusaciones sobre supuesta infidelidad de su parte. «Siempre he creído que lo mejor es que, al final, esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen», añadió.

«Eso me da mucha tranquilidad, entiendo perfectamente que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión que cada uno opine lo que quiera», sostuvo Piqué.

Por otra parte, aseguró que se encuentra «muy feliz» y se la pasa «muy bien» con su familia y proyectos. «Me siento un privilegiado de la vida que he tenido y de jugar en el club de mi vida que es el Barsa durante más de 20 años», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KAROL G, PESO PLUMA Y BAD BUNNY ARRASAN EN LOS PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA: ESTA ES LA LISTA DE GANADORES

Piqué celebró que tiene «dos hijos maravillosos» y «una familia increíble». «Me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. A partir de ahí, crear cosas como la Kings League. Veremos qué me depara el futuro», concluyó.

Desde su ruptura, Shakira ha sido más abierta en cuanto a lo ocurrido con Piqué y ha hablado al respecto en varios temas. Sin embargo, el exfutbolista ha sido más cerrado respecto a su vida privada y busca centrarse en sus proyectos.