El dardo venenoso de la abuelita de Christian Nodal a Belinda para defender a su nieto

Tras varios meses de haberse confirmado la ruptura de Christian Nodal y Belinda, siguen saliendo a la luz aspectos que dan a entender que la relación no era tan rosa como parecía.

En esta ocasión, la presunta abuelita de Nodal le lanzó una indirecta a la actriz y cantante, dando a entender que se aprovechaba de su nieto.

"Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas son finas y vividoras", escribió Elena Jiménez.

Al mismo tiempo agregó: "En mi tierra se les llama p......tas a quien va de hombre en hombre. Ah perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes".

EL TOMA Y DAME ENTRE NODAL Y BELINDA

Toda la polémica comenzó cuando la madre de Belinda aplaudió un comentario en redes sociales donde le decían “naco” a Christian Nodal.

Posteriormente, el cantante escribió en su cuenta de Twitter haciendo referencia a la mamá de la artista: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo (sic)”.

Además, compartió una publicación donde mostraba una conversación que habría tenido con la artista, cuando todavía eran novios, donde se entrever que tuvieron diferencias por temas económicos.