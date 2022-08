El dardo venenoso de Yailin que confirmaría su divorcio de Anuel

En medio de los rumores de divorcio entre Yailin La más viral y Anuel AA, a poco más de dos meses de matrimonio, la dominicana rompió el silencio sobre su situación sentimental.

En un fuerte mensaje a través de sus historias en Instagram, confirmaría lo que muchos hablan sobre su relación con el artista urbano.

"No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre; si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100, donde tú eras un 20%. Todo venimos de abajo bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?", escribió.